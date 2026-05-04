Aydın’da asayiş operasyonu: 42 tutuklama

Türkiye genelinde emniyet ekiplerinin suçla mücadelesi hız kesmeden devam ediyor.

Ekipler, bu kapsamda başarılı bir operasyona imza attı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 27 Nisan 2026 ile 3 Mayıs 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen uygulama ve denetimlerde toplam 29 bin 842 kişi sorgulandı.

Ekiplerin titiz çalışmaları sonucu çeşitli suçlardan aranan 104 kişi yakalanarak adli mercilere teslim edildi.

42 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden 42’si, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yapılan çalışmalar kapsamında 67 hırsızlık olayı da aydınlatıldı.

Siber suçlarla mücadele ve sanal devriye faaliyetleri kapsamında ise 46 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

KİLOLARCA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyonlarını sürdüren ekipler, 186 bin 442 gram uyuşturucu madde ile 436 adet sentetik ecza ele geçirdi.

Ayrıca 2 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet pompalı tüfek ve 36 adet fişek ele geçirildi.

257 ARAÇ TRAFİKTEN MENEDİLDİ

Trafik denetimlerinde ise 21 bin 554 araç ve motosiklet sorgulandı.

Kurallara uymadığı tespit edilen 257 araç, trafikten menedildi.

4 BİN 857 SÜRÜCÜYE CEZAİ İŞLEM

Denetimlerde 4 bin 857 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü’nün kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalarının aralıksız süreceği bildirildi.