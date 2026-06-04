Aydın'da bıçaklı kavga: 1'i polis 5 yaralı

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Aydın'ın Efeler ilçesi Osman Yozgatlı Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgada 1 polis memuru bıçakla, 4 kişi ise darp sonucu yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.

ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Ekipler kavgaya karışan ve olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Elinden yaralanan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.