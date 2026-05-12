Aydın'da çapa makinesine kapılan çocuk yaşamını yitirdi
Aydın'da ayağını çapa makinesine kaptıran 9 yaşındaki çocuk, olay yerinde hayatını kaybetti.
Aydın'ın Kuyucak ilçesi Yaylalı Mahallesi'nde Ali İ., bahçede çalışır vaziyette bıraktığı çapa makinesinin yanından kısa süreliğine ayrıldı.
Bu sırada makinenin başına gelen 9 yaşındaki yeğeni Hakan Candan, makineyi vitese takarken ayağını kaptırdı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hakan Candan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
İncelemelerin ardından cenaze, Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Başlatılan soruşturma kapsamında dayı Ali İ., jandarma ekipleri tarafından götürüldüğü karakolda ifadesinin ardından salıverildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)