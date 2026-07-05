Aydın'da deniz yatağıyla sürüklenen çocuk kurtarıldı
Didim ilçesi açıklarında deniz yatağıyla açığa sürüklenen çocuk, yapılan ihbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince güvenli şekilde kurtarıldı.
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Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında deniz yatağıyla sürüklenen bir çocuğun kıyıdan uzaklaştığını gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı TCSG-21 botu sevk edildi.
KISA SÜREDE GÜVENLİ BÖLGEYE ALINDI
Olay yerine kısa sürede ulaşan sahil güvenlik ekipleri, denizde sürüklenen çocuğu güvenli şekilde bota aldı.
Ardından Didim İskelesi'ne getirilen çocuk, herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığının belirlenmesinin ardından güvenli şekilde kıyıya çıkarıldı.
SAĞLIK DURUMUNUN İYİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ
Yetkililer, kurtarılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğunu bildirirken, olayın ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde olumsuz sonuçlanmadan atlatıldığı belirtildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)