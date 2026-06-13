Aydın'da denizde kaybolan astsubayın cansız bedeni bulundu

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Aydın'ın Didim ilçesi Çamlık Mahallesi 3. Koy'da dalış yapmak için denize giren Astsubay Abdülsamet Açıkgöz'den bir süre haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bölgeye polis, sağlık ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı botlar, helikopter, deniz polisi ve dalgıç ekiplerinin de katılımıyla bölgede arama çalışmaları başlatıldı.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Aramalarda 40 yaşındaki Açıkgöz'ün cansız bedeni D-Marin açıklarında bulundu.

Açıkgöz'ün cenazesi otopsi yapılmak üzere Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.

Olaya ilişkin incelemeler sürüyor.