Aydın'da devrilen kamyonun şoförü hayatını kaybetti
Kentte yaşanan kazada şoförünün Mehmet Akif Kuzucu olduğu kamyon yoldan çıkıp, devrilirken olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaza, saat 12.00 sıralarında Aydın-Denizli Otoyolu yol ayrımında meydana geldi.
Mehmet Akif Kuzucu, kullandığı kamyonun direksiyon hakimiyetini kaybetti.
YOLDAN ÇIKIP DEVRİLDİ
Kontrolden çıkan kamyon yoldan çıkıp, devrildi.
İhbarla olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
SÜRÜCÜ YAŞAMINI YİTİRDİ
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Mehmet Akif Kuzucu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.
Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)