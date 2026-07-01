Aydın'da ekmek alma sırasında silah çekti: Adliyeye sevk edildi

Aydın'ın Didim ilçesine bağlı Efeler Mahallesi'nde ekmek almak için bir fırına giden bir vatandaş, yanında yeterli nakit para bulunmaması üzerine durumu fırın görevlisine bildirerek kısa süreliğine aracından para almaya gitti.

Vatandaş, fırına geri döndüğünde bir kadınla sıra tartışması yaşadı.

ÖFKELİ GRUP TARAFINDAN DARBEDİLDİ

Tartışmanın büyümesi üzerine kadının yakınları da olaya dahil oldu.

İddiaya göre üç kişi, fırının içinde ve dışında vatandaşı darbetti.

"BANA SİLAH ÇEKTİ"

Arbede sırasında yanında bulunan 17 yaşındaki kızının da fiziksel saldırıya uğradığını öne süren vatandaş, E.A. isimli kişinin kendisine silah çektiğini iddia ederek şahıslardan şikayetçi oldu.

Üç kişi tarafından darbedildiğini iddia eden vatandaş, yaşananları cep telefonu ile kaydetti.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Görüntülerin sosyal medyada yayımlanmasının ardından harekete geçen emniyet ekipleri, tartışmada silah teşhirinde bulunduğu iddia edilen E.A.'yı gözaltına aldı.

Emniyette işlemleri tamamlanan E.A. adliyeye sevk edildi.