Aydın'da emekli astsubay kayınçosunu kafasından bıçakladı

Aydın’ın Kuşadası ilçesi Bozkurt Caddesi’nde saat 22.30 sıralarında, Ö.O. ve K.A. sahilde oturup alkol aldıktan sonra sebebi bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.

BIÇAĞI KAYINÇOSUNUN KAFASINA SOKTU

Tartışma bir anda bıçaklı kavgaya dönüştü. Emekli astsubay olduğu öğrenilen Ö.O. cebinden çıkardığı bıçakla kayınçosu K.A.’nın kafasına sokarak olay yerinden kaçtı.

ŞÜPHELİ KISA SÜREDE YAKALANDI

Kanlar içinde yere yığılan K.A. ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Motosikletle kaçan Ö.O. kısa süre içerisinde Kadınlar Denizi Mahallesi’nde devriye ekipler tarafından yakalandı. Bıçaklanan K.A.’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.