taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.7705
Euro
7.4119
Altın
1714.6
Borsa
96398.64
Gram Altın
373.581
Bitcoin
46577.58

Aydın'da emekli astsubay kayınçosunu kafasından bıçakladı

Kuşadası'nda, emekli astsubay, cebinden çıkardığı bıçakla tartıştığı kayınçosunu kafasından bıçaklayarak yaraladı.

İHA |
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Aydın'da emekli astsubay kayınçosunu kafasından bıçakladı

Aydın’ın Kuşadası ilçesi Bozkurt Caddesi’nde saat 22.30 sıralarında, Ö.O. ve K.A. sahilde oturup alkol aldıktan sonra sebebi bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.

BIÇAĞI KAYINÇOSUNUN KAFASINA SOKTU

Tartışma bir anda bıçaklı kavgaya dönüştü. Emekli astsubay olduğu öğrenilen Ö.O. cebinden çıkardığı bıçakla kayınçosu K.A.’nın kafasına sokarak olay yerinden kaçtı.

ŞÜPHELİ KISA SÜREDE YAKALANDI

Kanlar içinde yere yığılan K.A. ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Motosikletle kaçan Ö.O. kısa süre içerisinde Kadınlar Denizi Mahallesi’nde devriye ekipler tarafından yakalandı. Bıçaklanan K.A.’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Aydın'da emekli astsubay kayınçosunu kafasından bıçakladı

İlginizi Çekebilir
Beşiktaş'ta çimenlikte kahvaltı yapan adam vuruldu
Beşiktaş'ta yol kenarındaki çimenlikte kahvaltı yapan adam kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahla vurularak yaralandı.
Ordu'da trafik kazası: 4 yaralı
Ordu’da otomobil ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Sarıyer'de kamyonet direğe çarptı: 1 ölü
Sarıyer’de kontrolden çıkan kamyonetin tabela direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında araçta sıkışan sürücü hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'da sokak köpekleri 6 çocuğa saldırdı
Viranşehir'de sokak köpeklerinin saldırması sonucu 3'ü ağır, 6 çocuk yaralandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İnfaz Yasası TBMM'den geçti
İnfaz Yasası TBMM'den geçti
701
İstanbul'da 4.1 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da 4.1 büyüklüğünde deprem
231
Prof. Ceyhan: Toplum içinde tespit edilmemiş vakalar var
Prof. Ceyhan: Toplum içinde tespit edilmemiş vakalar var
158
Bilim insanları: Sıcak havalar, koronavirüsü etkilemiyor
Bilim insanları: Sıcak havalar, koronavirüsü etkilemiyor
79
Devlet Bahçeli TBMM’de
Devlet Bahçeli TBMM’de
37
Şanlıurfa'da sokak köpekleri 6 çocuğa saldırdı
Şanlıurfa'da sokak köpekleri 6 çocuğa saldırdı
137
Koronanın tedavisi tüm vatandaşlara ücretsiz yapılacak
Koronanın tedavisi tüm vatandaşlara ücretsiz yapılacak
76
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir