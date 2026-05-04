Aydın’da eşinin gözü önünde darbedildi

Aydın’ın Efeler ilçesindeki Atatürk Kent Meydanı’nda, geçtiğimiz günlerde yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu bölgelerden biri olan kent meydanında eşiyle birlikte bulunan bir internet haber sitesi sahibi Süleyman Topbaş’ın yanına bir grup şahıs geldi.

İddiaya göre Topbaş’ın kaleme aldığı bir köşe yazısı nedeniyle taraflar arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

EŞİNİN GÖZÜ ÖNÜNDE SALDIRDILAR

Tartışmanın büyümesi üzerine grup içerisindeki bazı kişiler Topbaş’a saldırmaya başladı.

Eşinin gözü önünde darbedilen Topbaş’ın üzerindeki kıyafetler, arbede sırasında yırtıldı.

VATANDAŞLAR KAVGAYI AYIRMAYA ÇALIŞTI

Yaşanan gerginlik nedeniyle meydanda kısa süreli panik yaşanırken çevrede bulunan vatandaşlar, kavgayı ayırmak için araya girdi.

İki taraf, vatandaşların müdahalesiyle güçlükle sakinleştirildi.

KÜFÜRLÜ İFADELER KULLANILDI

Öte yandan yaşanan darp anlarının, Topbaş’ın eşi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildiği öğrenildi.

Görüntülerde tarafların karşılıklı olarak küfürlü ifadeler kullandığı, ardından grubun Topbaş’ın üzerine yürüyerek saldırdığı ve çevredeki vatandaşların araya girerek kavgayı ayırmaya çalıştığı anlar yer aldı.

ŞİKAYETÇİ OLDU OLAYA KARIŞAN KİŞİLER ARANIYOR

Olayın ardından Topbaş’ın polis merkezine giderek şikayetçi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, darp olayına karıştığı öne sürülen kişilerin tespiti için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.