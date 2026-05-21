Aydın'da gastronomi kültürü, 14 metre uzunluğundaki pideyle tanıtıldı

Aydın Kültür ve Turizm Müdürlüğünce hafta dolayısıyla kendini öne çıkaran değerlerini bir araya getirerek bir etkinlik düzenlendi.

Karacasu ilçesindeki Afrodisias Antik Kenti'nde düzenlenen etkinlikte Antik kentin önünde 14 metre uzunluğunda yöreye özgü pide yapıldı.

Etkinlikte pide ustası Halil İbrahim Köse tarafından hazırlanan 14 metre uzunluğundaki pide, vatandaşların omuzunda alana getirildi.

PİDE COĞRAFİ İŞARETLİ

Köse, ilçedeki pidenin coğrafi işaretle tescillendiğini anımsattı. Alanda açılan stantlarda yöresel ürünler sergilendi.

PİDE 4 SAATTE HAZIRLANDI

Köse, pidenin yaklaşık 4 saatte hazırlandığını belirterek, "Türkiye'nin en uzun pidesi Karacasu'da yapıldı. Bunun için çok mutluyum." dedi.

"AYDIN, GASTRONOMİSİYLE PARLAYAN YILDIZ"

Burada konuşan Aydın Valisi Osman Varol, dünyanın en önemli lokasyonlarından birinde anlamlı bir organizasyon gerçekleştirildiğini söyledi.

Aydın'ın zengin bir mutfak kültürüne ve antik değerlere sahip olduğunu aktaran Varol, "Bereketli toprakları ve geniş ürün gamıyla Aydın'ımız ortaya koyduğu geniş mutfak ve gastronomi kültürüyle aynı zamanda misafirperverliğiyle bölgemizin parlayan yıldızlardan biri." dedi.