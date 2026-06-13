Aydın'da görme engelli adamı darbeden bakıcıya uzaklaştırma verildi

Aydın'da bu defa şiddete uğrayan taraf erkek oldu.

Çocukken geçirdiği bir rahatsızlıktan dolayı her iki gözü tamamen görmez olan Aydın A. isimli şahsa ailesi bir apartman dairesi tahsis etti.

Burada yaşamını sürdüren ve çeşitli eşya satarak ekmeğini kazanan Aydın A. yaklaşık 3 ay önce Z.Y. isimli kadınla tanıştı.

DÖVMEYE BAŞLADI

Bir süre sonra Z.Y. isimli kadın görme engelli Aydın A.'ya yardımcı olacağını belirterek yaşadığı eve gelip birlikte yaşamaya başladılar.

Aydın A. ile Z.Y.'nin arası açılınca kadın aynı evde yaşadığı Aydın A.'yı iddiaya göre, dövmeye ve öldürmekle tehdit etmeye başladı.

ŞİKAYET SONRASI UZAKLAŞTIRMA KARARI VERİLDİ

Mağdur olduğunu ileri süren Aydın A., kadından gördüğü şiddetin dozu artınca Engelliler Derneği'ne gidip Dernek Başkanı Fatih Özbaş'ın da yardımı ile polise müracaat etti.

Şahısların şikayeti üzerine Aydın 1. Aile Mahkemesi tarafından görülen davada mahkeme Z.Y adlı kadına bir ay uzaklaştırma kararı verdi.

KAPIYI KİLİTLEYİP EV SAHİBİNİ DIŞARIDA TUTTU

Mahkemeden sonra görme engelli olduğu için yavaş yavaş evine gelebilen Aydın A. anahtarı evinin kapısını açmayınca tekrar polise müracaat etti.

Eve çilingir vasıtası ile giren polisler Aydın A.'nın evinde Z.Y. adlı kadını görünce kadın Aydın A.'nın şikayeti üzerine tekrar evden alınıp polis merkezine götürüldü.

ZORLA KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Polis tarafından uzun uğraşlar sonucu evden alınan kadın tekrar mahkemeye sevk edilmek üzere karakola götürülürken, görme engelli adamın sözleri ve yaşanılan ilginç olay kameralara böyle yansıdı.