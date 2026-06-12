Aydın'da inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi
Aydın'da inşaatın altıncı katından düşen işçi hayatını kaybetti. İşçinin düştüğü anlar inşaattaki kameraya yansıdı.
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Aydın'ın Efeler ilçesi Zafer Mahallesi'ndeki Aydın Adnan Menderes Üniversitesi kampüsünde yer alan inşaatın altıncı katında çalışan Ferhat Çakır, üzerinde bulunduğu iskelenin kopması sonucu dengesini kaybederek düştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibince ilk müdahalesi yapılan Çakır, Aydın Adnan Menderes Hastanesi'ne kaldırıldı.
HASTANEDE CAN VERDİ
27 yaşındaki Çakır, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Yaşananlar inşaattaki kamera tarafından kaydedildi.
Görüntülerde işçinin başka bir iskeleye çarptıktan sonra zemine düşmesi yer aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)