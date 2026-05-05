Aydın'da kayıp engelli kişinin cansız bedeni gölette bulundu
Aydın'da kayıp olarak bildirilen zihinsel engelli kişinin cansız bedenine gölette ulaşıldı.
Aydın'ın Kuyucak ilçesi Gencellidere Mahallesi'ndeki evinden 1 Mayıs'ta odun toplamak için ayrılan ve kendisinden haber alınamayan Ahmet Açıkkol'un ailesi durumu jandarmaya bildirdi.
Arama çalışmalarına AFAD, itfaiye, jandarma, AKUT ve UMKE ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekipleri katıldı.
CANSIZ BEDENİ GÖLETTE BULUNDU
Drone ve iz takip köpekleri desteğiyle aramalarını sürdüren ekipler, Açıkkol'un cansız bedenini mahalledeki ormanlık alanda yangınlar için kullanılan gölette buldu.
31 yaşındaki Açıkkol'un suda boğulmuş olduğu değerlendirilirken cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Aydın Adli Tıp Şube Müdürlüğü'ne gönderildi.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi