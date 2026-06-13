Aydın'da kayıp olarak aranan kadını eşinin öldürdüğü ortaya çıktı

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Aydın'ın Söke ilçesinde yaşayan Gülizar A. için ailesi 2012 yılında kayıp başvurusunda bulundu.

Kayıp başvurusunun ardından yapılan aramalarda kadının izine rastlanmadı.

Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Jandarma Suç Araştırma Timleri ile birlikte kayıp kadının dosyasını yeniden açtı.

KOCASININ ÖLDÜRDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ

Yapılan detaylı incelemeler ve delillerin değerlendirilmesinin ardından Gülizar A.'yı öldürdüğü ortaya çıkan kocası Salih A.'yı yakalamak için ekipler düğmeye bastı.

Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda Salih A. yakalanarak gözaltına alındı.

Salih A.'nın jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.