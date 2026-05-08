Aydın'da kılınan bir cenaze namazında 'helal etmiyorum' şoku

17 Mart’ta Hürriyet Mahallesi Karabağ Caddesi’ndeki bir erik bahçesinde, boğa yetiştiriciliği yapan Mevlüt Bacaksız, bakımını yaptığı sırada boğanın saldırısına uğradı.

Ağır yaralanan Bacaksız’ın yardım çığlıklarını duyan çevredeki vatandaşlar müdahale ederek yaşlı adamı kurtardı.

51 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Bacaksız, ambulansla Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaburgalarında çok sayıda kırık tespit edilen Bacaksız, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Ancak 51 gün süren yaşam mücadelesini dün kaybetti.

CENAZE NAMAZINDA 'HELALLİK' ŞAŞKINLIĞI

Mevlüt Bacaksız için bugün Çarşı Camii’nde cuma namazının ardından cenaze namazı kılındı. Tören sırasında imamın cemaatten helallik istemesi üzerine kalabalık arasından bir kişinin yüksek sesle, “Hakkımı helal etmiyorum” diye bağırması kısa süreli şaşkınlığa neden oldu.

Ön saflarda bulunan Bacaksız’ın yakınları sesin geldiği yöne dönerken, imam söz konusu kişiye neden hakkını helal etmediğini sordu. Ancak şahıs herhangi bir açıklama yapmadı.

Tepkilerin artması üzerine kalabalığın arasından uzaklaşan kişi daha sonra gözden kayboldu.

Bacaksız’ın cenazesi, bir süre omuzlarda taşındıktan sonra İncirliova Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.