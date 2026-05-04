Aydın'da kırmızı ışıkta bekleyen araca çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde feci kaza...

Serkan H. idaresindeki motosiklet, iddiaya göre yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Serkan H. ile arkasında bulunan Ö.Ö. yola savruldu.

BAŞINDAN YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Başından yaralanan sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, hafif yaralanan yolcu da tedavi altına alındı.

OTOMOBİLDE YARALANAN OLMADI

Kazada otomobil sürücüsü Rıza A. ile araçta bulunan eşi ve iki çocuğu ise kazayı yara almadan atlattı.

Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından yaklaşık bir saat sonra normale döndü.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.