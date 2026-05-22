Aydın'da komşu hırsızlığı: Evden çalınan eşyalar kamerayla ortaya çıktı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde yaşanan hırsızlık olayında, komşusunun evine girerek çeşitli eşyaları çaldığı belirlenen şüpheli, güvenlik kameralarına yakalandı. Jandarma ekiplerinin titiz çalışmasıyla kimliği tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.

Olay, İsabeyli Mahallesi’nde meydana geldi.

EVDEKİ EŞYALAR TEK TEK ÇALINDI

Edinilen bilgiye göre A.S. isimli vatandaşın evinden tablet ve klavyesi, 2 kol saati, matkap takımı ve bir çift ayakkabı çalındı. Hırsızlık olayının ardından mağdurun ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

GÜVENLİK KAMERALARI GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini kısa sürede belirledi. Yapılan incelemede hırsızlık olayını, mağdurun komşu dairesinde yaşayan H.Ç.’nin gerçekleştirdiği tespit edildi.

ÇALINAN EŞYALAR EVDE BULUNDU

Cumhuriyet Savcısının talimatıyla şüphelinin adresine operasyon düzenleyen ekipler, çalınan eşyaları yapılan aramada ele geçirdi.

Bulunan eşyalar sahibine teslim edilirken, olayın aydınlatılması mahallede de rahatlama yarattı.

ŞÜPHELİ ADLİ KONTROLLE SERBEST

Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen H.Ç. hakkında mahkeme tarafından adli kontrol kararı verildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.