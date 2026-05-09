Aydın'da komşuların duyarlılığı facianın önüne geçti

Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi 1965 Sokak üzerinde, yalnız yaşadığı öğrenilen 80 yaşındaki Ş.K., ocakta yemek olduğu sırada evden ayrıldı. Bir süre sonra ocaktaki tencerenin aşırı ısınması sonucu mutfakta yangın çıktı.

Evden yükselen yanık kokusunu fark eden apartman sakinleri, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İTFAİYE EKİPLERİ BALKONDAN EVE GİRDİ

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, kapının açılmaması ve içeride kimsenin olup olmadığının bilinmemesi üzerine harekete geçti.

Asansörlü merdiven kullanan ekipler, balkondan eve girerek yangına müdahale etti. Mutfakta başlayan alevler, ekiplerin hızlı çalışması sayesinde kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

KOMŞULARIN DİKKATİ OLASI FACİAYI ENGELLEDİ

Yangının büyümeden söndürülmesiyle apartmanda yaşayan vatandaşlar rahat nefes aldı. Olay sırasında evde bulunmayan Ş.K.’ye ekipler tarafından ulaşıldığı öğrenildi.

Yangının diğer dairelere sıçramadan kontrol altına alınması, mahalle sakinlerinin zamanında yaptığı ihbarın önemini bir kez daha ortaya koydu.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarını tamamlamasının ardından evde inceleme yapıldı. İlk belirlemelere göre yangının ocakta unutulan yemekten kaynaklandığı değerlendirilirken, olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.