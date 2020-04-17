Aydın'da market çalışanı otomobil kaçırdı, drift attı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi İsmet İnönü Bulvarı üzerindeki markete giden M.E., alışveriş sırasında cüzdanını ve otomobilinin anahtarını unutup, çıktı.

Markette çalışan E.G., bu sırada lüks otomobilin anahtarının orada unutulduğunu fark etti ve birkaç tur atmak için M.E.’den izin almadan aracıyla merkeze indi.

Birkaç drift atan E.G., trafik polisi tarafından fark edildi.

POLİS KİLOMETRELERCE KOVALADI

Dur ihtarına uymayan şüpheli, polisten kaçmaya başladı. Kilometrelerce kovalamaca sırasında motorlu trafik polisini de sıkıştıran E.G., Sümerbank kavşağında kendisini kovalayan polis tarafından yakalandı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Sürücü gözaltına alınırken, araç sahibi olay yerine geldi. Aracının anahtarını unuttuğunu ve böyle bir olayın başına geldiğini söyleyen M.E. karakola giderek market çalışanı E.G.’den şikayetçi olacağını söyledi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.