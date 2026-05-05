Aydın'da milli karateci belediye kulübünden kovulunca babası siyah çelenk bıraktı

Balkan, Türkiye ve Aydın'daki müsabakalarda aldığı toplam 23 madalyası bulunan milli karateci Poyraz Karasu'nun, Kuyucak Belediyespor ile olan ilişiği geçen hafta kesildi.

Aliihsan Karasu, Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca ve hizmetlerini eleştirdiği için oğlunun Kuyucak Belediyespor'dan çıkarıldığını ileri sürdü.

Karasu, Kuyucak Belediyesi önüne 'Spor ve sporcu düşmanı başkan' yazılı siyah çelenk bıraktı. Karateci kıyafeti giyen ve madalyaları boynuna takan Poyraz Karasu da babasına eşlik etti.

"BENİMLE HESABI VARSA ÇOCUKLA UĞRAŞMASIN"

Belediye binasının önüne çelengi bıraktıktan sonra açıklama yapan Aliihsan Karasu, çocuğunun hakkını aramaya geldiğini söyledi. Milli sporcu olan oğlunun karatede 23 madalyası olduğunu belirten Karasu, "Çocuğumun yanında ve arkasındayım. Oğlum haksız bir şekilde Kuyucak Belediyespor’dan menedildi. Çocuğumun Aydın, Türkiye ve Balkan dereceleri vardı. Hiçbir sebep yokken kendi egosunu tatmin etmek için oğlumu Kuyucak Belediyespor'dan çıkardı. Bu çocuğun geleceği ile oynayamaz. Gerekçe olarak birkaç yerde kendisinin beceriksizliği ve hizmet anlayışına yorum yapmamı gerekçe göstererek bunu yaptı. Eğer bir hesabı varsa, benimle. Çocukla uğraşmayacaksın. Halk senden hizmet bekliyor. Kendisi benim başkanım değil. Kendisine değil, sadece makamına saygı duyuyorum." dedi.

'BİR TEK ŞİKAYET ALDIĞIMIZ VELİ BU KİŞİYDİ'

Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca, 2 yıldır belediye başkanlığı görevini yürüttüğünü belirterek, "Kuyucak Spor Kulübü'nde 1,5 yıl içerisinde, takımlarımızda bulunan çocuklarımızın ailelerinden herhangi bir şikayet almadım. Ailelerimiz de ellerinden geldiğince çocuklarımızın başarılı olması için kulübümüze her türlü desteği gösteriyor. Ancak bu bahse konu arkadaşımız son 1,5 yıldan beri her zaman şikayet ediyor. Bir tek şikayet aldığımız veli bu kişiydi. Konaklama karşılanmıyor, ulaşım karşılanmıyor, yemek karşılanmıyor gibi şikayetlerde bulunuyordu. Biz bu şikayetlerden artık sıkıldık. Madem aile bu kadar çok şikayet ediyor; çocuğumuzun da daha iyi bir spor kulübünde sporuna devam etmesi daha iyi şartlarda gelişimini sağlaması için takımdan ayrılmasına uygun gördük." diye konuştu.