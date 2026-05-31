Aydın'da silahla oynarken kendisini vuran 7 yaşındaki çocuk öldü

Aydın'ın Didim ilçesi Akbük Mahallesi’nde, dün korkunç bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 7 yaşındaki S.P., iddiaya göre amcasına ait silahla oyun oynamaya başladı.

KENDİSİNİ VURDU

Silahın bir anda ateş almasıyla küçük çocuk kanlar içerisinde kaldı.

Silah sesinin duyulmasının ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Yaralı olarak hastaneye kaldırılan S.P., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili olarak amca V.P. gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor.