Aydın'da sokak ortasında samuray kılıçlı dehşet

Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Orta Mahalle 213. Sokak’ta bir genç kızın elinde samuray kılıcıyla sokakta gezdiği ve kendine zarar verdiği görüldü.

Genç kızı fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

POLİSTEN YERİNDE MÜDAHALE

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, genç kızı sakinleştirerek elindeki kılıcı bırakması için uyardı. Ancak ikna çabaları sonuç vermedi.

Bunun üzerine, genç kızın bir anlık dikkatsizliğinden faydalanan polis ekipleri hızlı bir müdahalede bulunarak kılıcı elinden aldı ve şahsı etkisiz hale getirdi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Ardından olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, genç kıza ilk müdahaleyi yaptı.

Alkollü olduğu iddia edilen genç kız, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili polis ekiplerinin soruşturma başlattığı bildirildi.