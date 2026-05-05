Aydın'da tağşiş zeytinyağı operasyonu

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekipleri tarafından Sultanhisar ilçesinde belirlenen bir zeytinyağı deposuna baskın yapıldı.

Baskında piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan, tağşiş zeytinyağı dolumunda kullanılan 7 bin 421 adet teneke ile 102 kg bal ve 40 kg zeytin ele geçirildi.

1,8 MİLYON TL CEZA KESİLDİ

Deponun sahibi B.K.'ya 5996 sayılı "Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem yapıldı.

B.K.'ya 1 milyon 834 bin 650 TL idari para cezası uygulandı.

EMNİYET: "HALK SAĞLIĞINI TEHDİT EDENLERLE MÜCADELEDE KARARLIYIZ"

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, halk sağlığını tehdit eden ve tüketiciyi yanıltmaya yönelik sahtecilik faaliyetlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.