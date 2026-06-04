Aydın'da trenin çarptığı kadın ağır yaralandı
Aydın'da yolcu treninin çarptığı kadın, ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı.
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Aydın'ın İncirliova ilçesi Sandıklı Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle hemzemin geçitte Gülizar K. isimli kadına Denizli-İzmir seferini yapan yolcu treni çarptı.
Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
DURUMU AĞIR
Trenin çarpması ile ağır şekilde yaralanan kadın, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Aydın Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)