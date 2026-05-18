Aydın'da trenin çarptığı kişi hayatını kaybetti

Aydın'ın Germencik ilçesi Yedi Eylül Mahallesi'nde Denizli-İzmir seferini yapan tren, henüz bilinmeyen nedenle rayların üzerinde bulunan şahsa çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde trenin altında kalan şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken şahsın kimliğinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.