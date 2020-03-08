Aydın’da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Aydın’ın Efeler ilçesini Kuyulu Kavşağı’nda, G.D. yönetimindeki 09 UE 446 plakalı, A.A idaresindeki 35 JV175 plakalı ile Y.Ş idaresindeki 09 AAL 966 plakalı araçlar kavşak içinde birbiri ile çarpıştı.

4 KİŞİ YARALANDI

Çarpışma sonucunda araçlar kullanılmaz hale geldi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi ambulanslarla Aydın’daki hastanelere kaldırıldı.

Kaza sebebi ile bir müddet Aydın-İncirliova istikametine trafik akışı sağlanamadı. Kaza yapan araçların olay yerinden kaldırılması ile trafik normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.