Aydın'daki motosiklet kazasında yaralanan sürücü 5 günlük yaşam savaşını kaybetti

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Aydın'ın Efeler ilçesinde acı olay...

Selim Acar yönetimindeki motosiklet ile M.A. idaresindeki Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne ait resmi polis aracı çarpıştı.

Motosiklet sürücüsü Acar, çarpışmanın etkisiyle yola savrularak yaralandı.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla Aydın Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan ve 5 gündür hastanede yaşam mücadelesi veren Selim Acar, dün akşam saatlerinde fenalaşarak yoğun bakıma kaldırıldı.

KURTARILAMADI

Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Acar, hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Öte yandan hayatını kaybeden Acar'ın, Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş'in şoförü olduğu öğrenildi.