Aydın'ı fırtına vurdu: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Aydın’da etkisini artıran sağanak yağış ve şiddetli fırtına, özellikle Köşk ilçesinde hayatı durma noktasına getirdi. Kısa sürede etkisini gösteren kötü hava koşulları, cadde ve sokakları suyla doldururken çok sayıda yapıda hasara yol açtı.

KÖŞK’TE FIRTINA HAYATI FELÇ ETTİ

Köşk ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgâr, kısa sürede şiddetini artırarak yerleşim alanlarını etkisi altına aldı. Bazı ev ve iş yerlerinin çatıları uçarken, devrilen ağaçlar yolları kapattı. İlçede birçok noktada ulaşımda aksamalar yaşandı.

CADDELER DEREYE DÖNDÜ, İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Sağanak yağışın etkisiyle bazı cadde ve sokaklar adeta dereye döndü. Yağmur suyunun tahliye edilememesi nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı. Vatandaşlar kendi imkânlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı.

BOZDOĞAN DA ETKİLENDİ

Bozdoğan ilçesinde de sağanak yağış etkisini gösterdi. Bölgede günlük yaşam olumsuz etkilenirken, vatandaşlar yağış nedeniyle zor anlar yaşadı. İlk belirlemelere göre metrekareye yaklaşık 60 kilogram yağış düştüğü ifade edildi.

EKİPLER SAHADA ÇALIŞIYOR

Belediye ve ilgili kurumlara bağlı ekipler, fırtına ve yağışın etkili olduğu bölgelerde temizlik, su tahliyesi ve hasar giderme çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.