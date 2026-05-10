Ayhancan Güven, 7. oldu
Ayhancan Güven, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın (WEC) 2. ayağı Spa 6 Saat Yarışı'nı 7. sırada tamamladı.
Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın (WEC) 2. ayağı Spa 6 Saat Yarışı'nda Ayhancan Güven piste çıktı.
Red Bull sporcusu Ayhancan, Belçika'nın Stavelot kasabasında düzenlenen LMGT3 kategorisinde 7 kilometrelik Spa-Francorchamps Pisti'ndeki yarışta takım arkadaşlarıyla birlikte Manthey takımının 91 numaralı otomobilini kullandı.
SALİH 9. OLDU
Salih Yoluç ise TF Türkiye takımının 34 numaralı aracıyla LMGT3 sınıfında takım arkadaşlarıyla 9. sırada yer aldı.
