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Ayıları önce kovaladı sonra bal verdi

Trabzon'da arıcılık yapan eski Belediye Başkanı İbrahim Sedef, ayıları önce kovaladı, ardından da onları besledi.

İHA | 06.12.2018 - 16:37..
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Trabzon’un Sürmene ilçesinde arıcılık yapan eski Belediye Başkanı İbrahim Sedef, arı kovanlarını rahat bırakmayan ayıları önce kovaladı, sonra özür dileyerek bal verdi.

Ayıları önce kovaladı sonra bal verdi

AYILARLA MÜCADELE

Trabzon’un Sürmene ilçesinde 9 yıldır baba mesleği olan arıcılık mesleğini sürdüren eski Yeniay Belediye Başkanı İbrahim Sedef, arı kovanlarına dadanan ayılarla mücadele ediyor.

Ayıları önce kovaladı, sonra özür dileyerek bal verdi İZLE

"KORKMA"

Geçtiğimiz günlerde yolda seyir halindeyken karşılaştığı ayıları kovalayarak “Kocaoğlanlar önümüzde. İki yavru, bir anne, sülaleni getir size de bakacağım, korkma. Gel bir şey yapmayacağım.” sözleriyle çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaşan Sedef, bu sefer ayılardan özür diledi.

Ayıları önce kovaladı sonra bal verdi

"YARAMAZLIK YAPMAYIN DEVAMI GELECEK"

Arı kovanlarının bulunduğu barakanın önüne iki kovan bal bırakan Sedef, ayıları o bölgeye çekmeyi başardı. Bal kokusunu alan ayıların, kovanları açarak balları yediği görüntüleri sosyal medyaya yükleyen Sedef, “Kocaoğlanlar işte size iki kovan bal, yaramazlık yapmayın devamı gelecek. Afiyet olsun.” ifadelerini kullandı.

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