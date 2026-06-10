Aykut Kocaman Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın başkanlık koltuğuna oturmasının ardından teknik direktör de belli oluyor.

Sarı-lacivertliler göreve Aykut Kocaman'ı getiriyor.

A Spor'un haberine göre, tecrübeli çalıştırıcının, cuma günü resmi olarak açıklanmasının beklendiği öne sürüldü.

CUMA GÜNÜ AÇIKLANACAK

Fenerbahçe'de daha önce hem futbolcu hem de teknik direktör olarak görev yapan Aykut Kocaman'ın yeniden sarı-lacivertli kulübe dönmesi halinde, camiada yeni bir sayfa açılması bekleniyor.

Taraftarlar ise kulüpten gelecek resmi açıklamayı merakla bekliyor.

YAKLAŞIK 5 YILDIR TAKIM ÇALIŞTIRMIYOR

Son olarak Başakşehir'i çalıştıran ve yaklaşık 5 yıldır boşta olan Aykut Kocaman, 2010-13 yılları arasında ve 2017-18 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştırmıştı.

FENERBAHÇE İLE 4 KUPASI VAR

61 yaşındaki Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe ile 1 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa zaferi bulunuyor.