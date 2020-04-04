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Aykut Kuşkaya'dan Evde Kal'anlara canlı performans

Sanatçı Aykut Kuşkaya, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında 'Evde Kal' çağrısına uyan sevenlerine online konser verdi.

AA |
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Aykut Kuşkaya'dan Evde Kal'anlara canlı performans

Türkiye'nin koronavirüs salgınıyla mücadelesi kapsamında başlatılan 'evde Kal' çağprısına sanat çevrelerinden isimlerin desteği sürüyor.

YouTube ve Instagram'dan canlı yayınlanan konserde Aykut Kuşkaya, kendi eserlerinin yanı sıra usta sanatçıların şarkılarını seslendirdi.

Aykut Kuşkaya'dan Evde Kal'anlara canlı performans

"EVDE KALMAK, AYRI KALMA DEĞİLDİR"

Şarkı aralarında takipçilerine seslenen sanatçı, gelişen teknolojiyle evde kalmanın ayrı kalmak anlamına gelmediğini söyledi.

Kuşkaya, salgının Türkiye'yi de etkilediğine işaret ederek, "Dünyanın tamamına yayılmış bir koronavirüs salgını karşısında kendimizi biraz çaresiz, çokça umutlu ve evde bulduk. Bu süreçte kendi kişisel hijyenimize, sosyal mesafemize dikkat ederek, sosyal izolasyonumuzu sağlayarak ve bilinçli vatandaş olarak biz de evimizde kaldık." diye konuştu.

Aykut Kuşkaya'dan Evde Kal'anlara canlı performans

"ÖNLEMLERE UYACAĞIZ VE DUA EDECEĞİZ"

Sürecin zorlu olduğuna dikkati çeken Kuşkaya, şunları kaydetti:

"Bu süreçte hepimizin saygıyla izlediği, öyle sanıyorum ki her kesimden insanın haklı olarak takdirini ve övgüsünü kazanmış Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca bu akşam da birtakım açıklamalarda bulundu. İl il haritalar verildi. Benim şehrim, İstanbul vaka sayısında neredeyse yüzde 60'ı kapsayacak şekilde. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Yapılacak şey belli, devletimize güveneceğiz. Aldıkları tedbir ve önlemlere harfiyen uyacağız. İnsanlardan uzak kalacağız ve inşallah bolca dua ederek, bu salgınla baş etmeye çabalayacağız, umudumuzu ve birbirimizle alakamızı asla kesmeden."

BİR SAATLİK CANLI PERFORMANS

Aykut Kuşkaya, yaklaşık bir saat süren yayında, "Gönüller Yapmaya Geldik", "Allah Sorsun", "Yaşıyoruz Sadece", "Gesi Bağları", "Çok Yorgunum Beni Bekleme Kaptan", "Benim Hala Umudum Var" ve "Dağlar Dağlar"ın da arasında bulunduğu sevilen eserleri seslendirdi.

Aykut Kuşkaya'dan Evde Kal'anlara canlı performans

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