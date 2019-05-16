Aylin Coşkun: Evlilikten korkuyorum

42 yaşındaki şarkıcı Aylin Coşkun, 15 yıllık sevgilisinden geçtiğimiz yıl doğum günü için gittiği Phuket Adası'nda evlilik teklifi almıştı. Sevgilsi Volkan Aslan’ın evlilik teklifini kabul eden Coşkun, evinde aile arasında nişan da yapmıştı.

"KORKUDAN AMERİKA'YA KAÇACAĞIM"

Eylül ayı için nikah tarihi alan ve evlilik hazırlıkları yapmaya başlayan şarkıcıdan, açıklama geldi. Heyecanın yanı sıra korkusunun da tavan yaptığını söyleyen Coşkun, “Volkan’ı çok iyi tanıyorum ve seviyorum. Ama galiba evlilik sendromuna girdim. Açıkçası; korkuyorum. Öyle ki, korkudan Amerika’ya bile kaçabilirim.” diye konuştu.