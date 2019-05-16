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Aylin Coşkun: Evlilikten korkuyorum

Sevgilisinden 15 yıl sonra evlilik teklifi alan Aylin Coşkun'dan açıklama var.

Haber Merkezi | 16.05.2019 - 10:12..
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42 yaşındaki şarkıcı Aylin Coşkun, 15 yıllık sevgilisinden geçtiğimiz yıl doğum günü için gittiği Phuket Adası'nda evlilik teklifi almıştı. Sevgilsi Volkan Aslan’ın evlilik teklifini kabul eden Coşkun, evinde aile arasında nişan da yapmıştı.

"KORKUDAN AMERİKA'YA KAÇACAĞIM"

Eylül ayı için nikah tarihi alan ve evlilik hazırlıkları yapmaya başlayan şarkıcıdan, açıklama geldi. Heyecanın yanı sıra korkusunun da tavan yaptığını söyleyen Coşkun, “Volkan’ı çok iyi tanıyorum ve seviyorum. Ama galiba evlilik sendromuna girdim. Açıkçası; korkuyorum. Öyle ki, korkudan Amerika’ya bile kaçabilirim.” diye konuştu.

Aylin Coşkun: Evlilikten korkuyorum

 

Aylin Coşkun: Evlilikten korkuyorum

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