taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8293
Euro
6.5519
Altın
1278.64
Borsa
96861.42
Gram Altın
239.534

Aylin Coşkun: Yüzüklerimizi taktık

Sevgilisi Aylin Coşkun'u 15 yıl sonra ailesinden istemişti. Şarkıcı, sosyal medya hesabından o anların fotoğraflarını paylaştı.

Haber Merkezi | 22.04.2019 - 06:53..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

Şarkıcı Aylin Coşkun, 15 yıllık sevgilisi Volkan Aslan ile geçtiğimiz günlerde aile arasında yapılan sade bir törenle sözlenmişti. Çift, yüzükleri takarak evlilik yolunda ilk adımı atmıştı.

Aylin Coşkun: Yüzüklerimizi taktık

Aylin Coşkun, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü şarkıcı, paylaşımına, "15. yıldönümümüzde ailelerimizle aşkımızı taçlandırdık. Yüzüklerimizi taktık. Çok heyecanlı ve stresli bir gündü. Ne telaş ne telaş. Yanımızda olan tüm canlarıma teşekkür ederim, bana 4 kez kahveyi döktürdüler..." notunu düştü.

Aylin Coşkun: Yüzüklerimizi taktık

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Halde fiyatlar düşecek

Halde fiyatlar düşecek

63
AP'den Çin' toplama kamplarını kapatın çağrısı

AP'den Çin' toplama kamplarını kapatın çağrısı

28
Kahramanmaraş'ta bir motosiklet sürücüsü kaza yaptı

Kahramanmaraş'ta bir motosiklet sürücüsü kaza yaptı

17
Erzurumlular cağ kebabına doydu

Erzurumlular cağ kebabına doydu

8
Hüseyin Türkmen trafik kazası geçirdi

Hüseyin Türkmen trafik kazası geçirdi

2
Çorum'da asker gecesinde silahlı kavga: 1 yaralı

Çorum'da asker gecesinde silahlı kavga: 1 yaralı

6
Yaylada kar nedeniyle mahsur kaldılar

Yaylada kar nedeniyle mahsur kaldılar

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir