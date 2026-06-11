AYM'den '128 Milyar dolar' kararı: Berat Albayrak'a ödenen tazminat haklı bulundu

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın, CHP’nin “128 milyar dolar” iddialarına ilişkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle açtığı manevi tazminat davasında yargı süreci tamamlandı.

İstanbul Anadolu 29. Asliye Hukuk Mahkemesi, Bölge Adliye Mahkemesi ve son olarak Anayasa Mahkemesi dosyaya ilişkin karar verdi.

TAZMİNAT TALEP EDİLDİ

Hukuki süreç, Berat Albayrak’ın avukatının 24 Şubat 2021 tarihinde mahkemeye sunduğu dava dilekçesiyle başladı.

Dilekçede, CHP’nin kurumsal sosyal medya hesabı ile bazı parti yöneticilerinin açıklamaları ve paylaşımlarıyla Albayrak’ın kişilik haklarının ihlal edildiği öne sürülerek manevi tazminat talep edildi.

Dosyayı inceleyen İstanbul Anadolu 29. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP’nin bazı açıklamalarını siyasi eleştiri ve muhalefet kapsamında değerlendirdi.

40 BİN TL ÖDENMESİNDE KARAR VERİLDİ

Ancak mahkeme, CHP’nin kurumsal sosyal medya hesabından 19 Şubat 2021 tarihinde yayımlanan videodaki bazı ifade ve görsellerin kişilik haklarını ihlal ettiği kanaatine vardı.

Mahkeme, bu nedenle CHP’nin 40 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.

CHP İTİRAZ ETTİ

Kararın ardından CHP, dosyayı istinafa taşıdı.

Başvuruda, söz konusu paylaşımların kamu yararı amacı taşıyan siyasi eleştiri kapsamında değerlendirilmesi gerektiği savunuldu.

Ancak Bölge Adliye Mahkemesi, 22 Haziran 2022 tarihli kararında istinaf başvurusunu esastan reddetti ve ilk derece mahkemesinin kararını hukuka uygun buldu.

BU SEFER DE ANAYASA MAHKEMESİ'NE BAŞVURDULAR

İstinaf sürecinin ardından CHP, ifade özgürlüğünün ihlal edildiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulundu.

Başvuruyu inceleyen Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü, siyasetçilerin kamuoyunun eleştirilerine daha açık olması gerektiğini hatırlatırken, kişilik hakları ile ifade özgürlüğü arasında denge kurulması gerektiğini belirtti.

AYM KARARDA 'HAK İHLALİ YOK' DEDİ

Yüksek Mahkeme, dava konusu paylaşımda yer alan bazı ifadelerin olgusal suçlama niteliği taşıdığı değerlendirmesinde bulunarak, yerel mahkemelerin verdiği manevi tazminat kararında hak ihlali olmadığına hükmetti.

AYM, CHP’nin ifade özgürlüğünün ihlal edildiği yönündeki başvurusunu reddetti.

Kararda ayrıca, CHP avukatlarının adil yargılanma hakkı ve silahların eşitliği ilkesinin ihlal edildiğine yönelik iddiaları da değerlendirilerek, bu başvuruların dayanaktan yoksun olduğu gerekçesiyle kabul edilmediği belirtildi.