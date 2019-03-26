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Ayrıldığı ineğin ardından gözyaşı döktü

Rookie isimli köpek, vaktinin çoğunu geçirdiği inek dostundan ayrılmak zorunda kaldı. Ayrılma anı ise sadece onu değil, bu anlara tanık olanları da hüzne boğdu.

Detay Haber | 26.03.2019 - 10:57..
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Enerji dolu Rookie isimli köpek yavrusu, birlikte vakit geçirdiği ve annesi gibi gördüğü inekten ayrıldı.

Bu ayrılık, hayvanların aslında ne kadar da duygusal varlıklar olduğunu, bir kez daha gözler önüne serdi.

Ayrıldığı ineğin ardından gözyaşı döktü

YEMEDEN İÇMEDEN KESİLDİ

Birlikte kaldıkları ahırda inek ayrıldıktan sonra bir başına kalan yavru köpek, gözyaşı döktü, yemeden içmeden kesildi.

Her zaman koşan, oynamaktan hoşlanan Rookie, ayrılığın ardından adeta dağıldı.

Annesi gibi gördüğü inek satılınca yıkılan köpek İZLE

KÖYÜN DİĞER UCUNDA DOSTUNU BULDU

Satılan inek köyün diğer ucundaki bir ahıra götürülse de Rookie, sesleri takip ederek, yakın dostunu buldu.

Rookie, sevinçten çılgına dönse de kısa süre sonra bakıcıları tarafından eve geri getirildi.

Ayrıldığı ineğin ardından gözyaşı döktü

İNEK GERİ GELDİ, ROOKİE ESKİ NEŞESİNE DÖNDÜ

Vaktinin çoğunu çiftliğin etrafında yürüyerek ve inek dostuyla birlikte zaman geçirerek harcayan Rookie için her şey çok kötü gidiyordu ki, çiftliğin sahipleri Rookie'nin kırık kalbini onarmak için ineği geri aldı.

Oldukça üzgün olan köpek, inek dostuna yeniden görmesiyle birlikte yeniden enerjisine kavuştu.

Ayrıldığı ineğin ardından gözyaşı döktü

YENİ ARKADAŞI BİR KÖPEK

Çiftliğin sahipleri Rookie için bir de köpek sahiplendi. Böylece Rookie, başka bir köpekle de zaman geçirmeye başladı.

Ayrıldığı ineğin ardından gözyaşı döktü

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