Ayşe Arman'ın balmumu heykeli

Instagram hesabından kendi balmumu heykelini paylaşan Ayşe Arman balmumu heykelinin birebir benzerliği dikkat çekti.

Daha önce aynı kişiler tarafından yapılan Mustafa Kemal Atatürk'ün balmumu figürünün Ulu Önder'e benzemediği yönündeki tartışmalar çok konuşulmuştu. Gazeteci Ayşe Arman'ın balmumu figürünün tıpatıp benzetilmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

''HANGİSİ GERÇEK BEN İNANAMADIM''

Köşe yazarı Arman, sosyal medyadan paylaştığı balmumu heykeli için ''Hangisi gerçek ben? Ben de inanamadım; şaka gibi değil mi? Deli manyak bir iş, bir senede yaptılar.'' açıklamasını da not düştü.