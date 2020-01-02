Ayşe Hatun Önal: Aşk istiyorum

Ayşe Hatun Önal, 2020 yılına Samsun'daki lüks bir otelin yılbaşı etkinliğinde sahne alarak girdi.

Sevenlerinin karşısına beyaz, göz işlemeli mini elbisesi ile çıkan ve sahne performansı ile Samsunlulardan tam not alan Önal, muhabirlerin sorularını yanıtladı.

"2019 EFSANE BİR YILDI"

Son dönemde ‘Efsane’ şarkısıyla adından söz ettiren şarkıcının, 2020'den beklentisi ise aşk oldu. Ayşe Hatun Önal, “2019 benim için aşksız ama başarı odaklı, efsane bir yıl oldu. 2020 yılında başarı ile birlikte kendime büyük bir aşk diliyorum.” şeklinde konuştu.