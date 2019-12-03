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Ayşe Hatun Önal güzellik sırrını verdi

Modellik kariyerinin ardından şarkıcılığa geçiş yapan Ayşe Hatun Önal, samimi açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi | 03.12.2019 - 10:42..
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Ayşe Hatun Önal, bir derginin yeni sayısı için objektif karşısına geçti.

Ayşe Hatun Önal güzellik sırrını verdi

"DOĞRU İNSANLARLA ÇALIŞIYORUM"

Modellikten şarkıcılığa geçiş yapan Önal, “Çok çalışıyoruz, bu başarılar bize gökten armut ile düşmüyor. İyi bir ekiple çalışmak çok önemli. Galiba hep doğru insanlarla çalıştım; şarkılarımın hit olmasında bunun çok büyük etkisi var.” dedi.

"ESTETİĞE KARŞI DEĞİLİM"

Şarkıcı, ilginç güzellik sırrını da paylaştı: “Yüzüme sadece pişik kremi sürüyorum, başka bir şey sürmüyorum. Bakım falan çok iğrenç şeyler! Estetiğe karşı değilim. Mezoterapi ve scarlet yaptırıyorum.”

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