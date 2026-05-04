Ayşe Kulin: En az kitap okuyan şehir İzmir

Ayşe Kulin'den ilginç açıklamalar...

Yazar Ayşe Kulin, katıldığı bir programda kitap okumaya dair çıkarımda bulundu.

Kulin açıklamasında, İzmir'in kitap okuma noktasında geride kaldığını söyledi.

Kulin, açıklamasında şöyle dedi;

"İZMİR'DE KİTAP SATIŞLARI DÜŞÜKTÜR"

"Adana'da çok kitap okunur. Karadeniz şehirlerinde çok okunur. Ama İzmir'de kitap satışları azdır. En düşük olduğu yerdir.

"İZMİR'DE AZ KİTAPÇI VARDIR"

İzmir'de çok kitap okunur diye düşünürsünüz değil mi ama en az kitap orada okunuyor, en az kitapçı orada var. İzmir'de okunmuyor."