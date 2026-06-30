Ayşe Tokyaz cinayeti davasında duruşma 2 Temmuz'a ertelendi

Türkiye'nin yakından takip ettiği dava...

Küçükçekmece'de 13 Temmuz 2025 tarihinde eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülen ve cesedi bavula konularak Eyüpsultan'da yol kenarına bırakılan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin zanlı Cemil Koç'un da aralarında bulunduğu 9 sanığın yargılanması sürüyor.

Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, Cemil Koç, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Esra Tokyaz, anne Halime Tokyaz, 9 tutuklu sanık ve sanık avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

"BENİM DİĞER YARIM GİTTİ"

Ayşe Tokyaz'ın kardeşi Esra Tokyaz ise, "Hangi acılı aileye sorarsanız aynı şeyleri söylerler çünkü sadece Ayşe gitmedi. Evimizde birçok şey gitti. Benim diğer yarım gitti. Evimizde sadece bir bardağın ve tabağın eksildiğini düşünmeyin.

Hangi ceza olursa olsun hiçbir etkisi olmayacak ama biraz rahatlayacağız. Herkesin desteğini ve yanımızda olmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"MAHKEMEDEN BİR İNDİRİM TALEBİM YOK"

Savunmasında mahkemeden ceza indirimi talep etmediğini belirten sanık Cemil Koç, "Cezam neyse onu çekerim. Mahkemeden bir indirim talebim yok. Biz, olay günü Ayşe ile hiç kavga etmedik. Benim, dosyada yargılanan polisleri işin içine çekmek gibi bir niyetim yok.

Bir gün Ayşe’nin telefonunda okuduğum mesaj sonrası Ayşe'nin 4-5 kere suratına, 1 kere de omzuna vurdum. Daha sonra telefonu elinden aldım ve telefonla suratına sert şekilde vurdum bir kere daha vuracaktım ama kaşı kanamaya başladığı için yapmadım." dedi.

"AYŞE'YE VURURKEN ESRA NEREDEYDİ"

Duruşma savcısı sanık Koç'a "Sen Ayşe’ye vurduğunda Esra neredeydi, kavga seslerini duymadı mı" şeklinde soru yöneltti.

Koç ise, "Esra evde odada uyuyordu, bunların hiçbirini duymadı" dedi.

DURUŞMA 2 TEMMUZ'A ERTELENDİ

Duruşma, sanık savunmalarının alınması ile 2 Temmuz Perşembe günü görülmeye devam edecek.

"ARACA BİNDİKLERİNDE PİS BİR KOKU GELDİ"

Mahkemede tanık olarak dinlenen İsmail D., "O gün sabah otogara yolcu bıraktım geri dönerken biri uzun biri kısa olmak üzere iki kişiyi yolcu olarak aldım.

Binerken pis bir koku geldi, uyuşturucu aldıkları belliydi. Bana bu taksileri çeviriyorlar mı diye de soru sordular, ben de genelde çevirmiyorlar dedim" ifadelerini kullandı.

"CEMİL KOÇ YÜZÜNDEN ADIMI DEĞİŞTİRMEK ZORUNDA KALDIM"

Tanık Armağan K. ise, "2022 yılında Cemil Koç yüzünden adımı değiştirmek zorunda kaldım. Cemil ile bir arkadaşım vasıtasıyla tanışmıştım. Bir süre görüştüm ama sonrasında beni darp etti.

Çok fazla yasaklı madde kullanıyordu. Ben de karakolda hakkında ifade verdim. Daha sonra Cemil Koç, karakolda verdiğim ifadeyi bana telefonda okudu. Şikayetimden vazgeçmemi söyledi" diye konuştu.