Ayşecan Tatari: Çocuğundan öptün beni

'Çocuklar Duymasın'ın 'Duygu'su Ayşecan Tatari, 2017 yılında meslektaşı Edip Tepeli ile New York'ta nikah masasına oturmuştu.
BEBEK GELİYOR
Evliliklerinde 3 yılı geride bırakan oyuncu çiftten güzel haber geldi. Bir süredir eşi ile Bodrum'da yaşayan Ayşecan Tatari, bebek beklediğini duyurdu.
12 haftalık hamile olan Tatari, eşi Edip Tepeli'nin göbeğini öptüğü fotoğrafı, "Çocuğundan öptün beni" notuyla paylaştı.
KORONAVİRÜS TIRAŞI
Koronavirüs salgını nedeniyle berberler kapalı olunca Edip Tepeli, eşinden yardım istemiş, tıraş sonrası fotoğrafını Instagram'da takipçileriyle paylaşmıştı. Genç oyuncu, yayınladığı fotoğrafa, "Ben: Saçımı sen mi kessen? Ayşe: Daha fazla konuşma" mesajını yazmıştı.