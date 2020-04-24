1 Kylie Jenner: Karantinada çok değiştim Kylie Jenner, koronavirüs nedeniyle uygulanan karantina günlerinde kendini bahçe işlerine verdi.

2 Ayşecan Tatari: Çocuğundan öptün beni Fenomen dizi 'Çocuklar Duymasın'ın Duygu karakteriyle tanıdığımız Ayşecan Tatari'den güzel haber geldi.

3 Macron: Çözüm bulamazsak Avrupa çöker Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa'nın koronavirüs salgınının yol açtığı ekonomik krize karşı ortak bir çözüm bulamaması halinde Avrupa'nın geleceğinin olmayacağını belirtti.

4 Koronadan kaçmak için Düzce'nin yaylalarına çıktı Düzce'deki iş yerinin virüs tedbirleri kapsamında geçici süreyle kapanmasının ardından, yayladaki evine çıkan ve yaklaşık 40 gündür burada yaşayan Mehmet Albayrak, izole bir hayat sürüyor.

5 İngiliz yetkililerden Müslümanlara teşekkür ve tebrik İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, koronavirüs nedeniyle Ramazan'ın zorlayıcı olacağını ancak şefkat, hayır ve fedakarlık değerlerinin her zamankinden daha önemli hale geldiğini belirtti.

6 Bitlis'te bir bina karantinada Koronavirüs salgını nedeniyle Bitlis’in Tatvan ilçesindeki bir bina karantinaya alındı.