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Ayşegül Aldinç: Sanırım sapyoseksüelim

Ayşegül Aldinç, sapyoseksüel bir kişiliğe sahip olduğunu söyledi.

Haber Merkezi | 12.11.2019 - 07:20..
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Şarkıcı Ayşegül Aldinç, katıldığı bir Youtube programında bir itirafta bulundu.

"ESKİDEN KENDİMİ BEĞENMEZDİM"

Aldinç, “Bende yıllarca ‘kendini beğenmeme' durumu vardı. Başkaları o kadar beğeniyordu ki, benim beğenmem gerekmiyordu. Şimdi eskisine göre kendimi daha çok beğeniyorum.

"YETENEK VE ZEKA"

“Bradley Cooper'ı çok beğenirim. Ondan çok Eddie Redmayne'i beğenirim. Bir enteresan o. Bana ‘yetenek' de, ‘zeka' de, etkisiz hale gelirim. Sanırım sapyoseksüelim” dedi.

Sapyoseksüel nedir?

Sapyoseksüel kelimesi, zeki kişilere ilgi duyanları tanımlar. Dış güzellikten ya da fiziksel görüntüden ziyade, entelektüellik ve akıl, zeka gibi kriterlerinden etkilenen insanları ifade eder. Özetlemek gerekirse 'beyin' aşkıdır.

Ayşegül Aldinç: Sanırım sapyoseksüelim

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