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Aytaç Yalman, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Koca, günlerdir sosyal medyada ölümü tartışılan Eski Kara Kuvvetleri Komutanı'nın, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

AA | 19.03.2020 - 16:12..
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Aytaç Yalman, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Eski Kara Kuvvetleri Komutanı 79 yaşındaki Aytaç Yalman, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği, 15 Mart'ta hayatını kaybeden eski Kara Kuvvetleri Komutanı Emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın vefatına ilişkin, açıklama yaptı.

Hastane başhekimliğinden yapılan yazılı açıklamada, Yalman'ın, hastaneye yatışının yapıldığı ve aynı gün vefat ettiği, 15 Mart ve öncesine ilişkin bilgi verildi.

SADECE HİPERTANSİYONU VARDI

Açıklamada, "Öyküsünde hipertansiyonu dışında ek hastalığı olmayan hastanın, 11 Mart'ta nefes darlığı şikayeti başlamış. 12 Mart'ta şikayetleri nedeniyle Fenerbahçe Orduevi doktoru eve çağrılmış." denildi.

Aytaç Yalman, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti ViDEO

İKNA EDİLEREK HASTANEYE YATIRILDI

Bulguları nedeniyle hastaneye gitmesi gerektiği bildirilen Yalman'ın, bunu kabul etmediği, evde serum tedavisi uygulanmasını istediği ifade edilen açıklamada, aynı doktorun 13 Mart'ta hastanın şikayetlerinin artması üzerine tekrar eve çağrıldığı anlatıldı. Açıklamada, ikna edilerek özel bir hastaneye götürülen Yalman'a, bilgisayarlı tomografisinde "interstisyel pnomoni" tanısı konulduğu, yatış önerildiği fakat bunu kabul etmeyen hastanın, kötüleşince saat 17.00'de yine aynı sağlık kuruluşuna yatırıldığı belirtildi.

Aytaç Yalman, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

SAĞLIK BAKANI AÇIKLADI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de yaptığı koronavirüs bilgilendirme konuşmasında, Yalman'ın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Koca, "İlk test negatif çıktı, ancak çevresi tarandı eşi dahil pozitif çıkanlar oldu." ifadelerini kullandı.

Aytaç Yalman, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

EŞİ DE TEDAVİ ALTINDA

Bu arada Aytaç Yalman'ın eşi Belma Yalman da koronavirüs tedavisi görüyor.

ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Yalman'ın hayatını kaybetmesiyle böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle ölüm sayısı 3'e yükselmiş oldu.

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