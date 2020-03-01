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Ayvacık'ta mülteciler boğulmaktan kurtarıldı

Çanakkale Ayvacık'ta kaçak yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan mültecilerin botu batmak üzereyken, sahil güvenlik ekipleri mültecileri kurtardı.

İHA | 01.03.2020 - 09:10..
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Türkiye'den Yunanistan ve Avrupa'ya gitmek isteyen mülteciler sınır kapılarına ve Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine gelerek kaçak yollardan gitmeye çalışıyor.

Sabah saatlerinde Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bulunan bir sahile gelen 35 kişilik mülteci grubu, şişme bota binerek Midilli Adası'na gitmek için açıldı.

SAHİL GÜVENLİK KURTARDI

Açıldıkları esnada fazla yolcu bulunmasından dolayı batmak üzere olan bota sahil güvenlik ekipleri müdahale etti.

Ayvacık'ta mülteciler boğulmaktan kurtarıldı

BOTTAN ATLAYIP YÜZEREK KARAYA ÇIKTI

Batmak üzere olan bottan atlayan bir mülteci ise eksi 5 derecelik havada yüzerek karaya çıktı.

Ayvacık'ta mülteciler boğulmaktan kurtarıldı

Ayvacık'ta mülteciler boğulmaktan kurtarıldı

Ayvacık'ta mülteciler boğulmaktan kurtarıldı

Ayvacık'ta mülteciler boğulmaktan kurtarıldı

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