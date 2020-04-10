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Ayvacık'ta sokak hayvanlarına eziyet

Kanıt olmadığı için serbest gezen cani, sokakta gördüğü köpekleri tüfekle yaraladı. O köpeklerden bazıları hayatını kaybetti.

Haber Merkezi |
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Ayvacık'ta sokak hayvanlarına eziyet

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde sokak köpeklerinin birkaçı tüfekle vuruldu.

Hayvanseverleri ayağa kaldıran olay sonrası, şüphelinin ismi verilse de kanıt olmadığı için herhangi bir işlem yapılmadı.

Bu durum da yaralı hayvanları görenleri adeta çıldırttı.

Ayvacık'ta sokak hayvanlarına eziyet

BAZILARI HAYATINI KAYBETTİ

Elif Dağdeviren adlı hayvansever, canice vurulduktan sonra müdahale edilen köpeklerin bazılarının hayatını kaybettiğini, bazılarının ise tedavi altına alındığını duyurdu.

Kendi Instagram hesabından yetkililerden yardım isteyen Dağdeviren, şunları söyledi:

“Yan yana birkaç fotoğraf var bu postta. Midesi kaldırmayacak olan, korkacak, kızacak, iğrenecek olan sağa kaydırma yapmasın. Zira bugün bir cani ile tanıştırmak istiyorum sizleri.

Eli silahlı bir cani. İlk fotoğrafta gördüğünüz kurbanlarından birinin röntgeni. O gördüğünüz noktalar tüfeğinden çıkan saçmalar. Bu cani, kurbanlarını kimsesizlerden seçiyor, çünkü kimse onları aramaz sormaz diye düşünüyor. Bir de hafta sonları saldırıyor ki, kimse bulamasın, bulunursa da müdahale edemesin.

Ayvacık'ta sokak hayvanlarına eziyet

“PSİKOPAT BİR CANİ BU ŞAHIS”

Aslında insan sıfatını layığıyla giyinmiş olanlar bu cani ile nicedir mücadele ediyor. Kim olduğu belli çünkü. Adı Aytekin. Jandarmaya, savcılığa bildiriliyor ama sonuç alınamıyor. Zira yazının başında da belirttim ya, kurbanlarını kimsesizlerden seçiyor. Yetkili merciler de kanıt yok diyor. Tamam da adı üzerinde psikopat bir cani bu şahıs.

Onu yakalamak için ya onun gibi olmak gerek ya da onu yakalama eğitimi almak. İnsanın iyi hali, onun gibi düşünemeyeceği için ne yapacaklarını bilemiyorlar. Hala hayatta olan kurbanları tedavi ettirmeye çalışmaktan ve bu cani cezasını çeksin diye ellerinden gelen gürültüyü çıkarmaya çalışmaktan başka.

Canlı bulunan kurbanların bazıları ölüyor ama bazıları da kurtarılıyor şükür. Travma yaşaması gereken bu masum canlar, sanki bunlar hiç yaşanmamış gibi. İyileşir, iyileşmez sevgilerini dibine dek paylaşmaya devam ediyorlar.

Ve biz onları sinsice vuran psikopata insan, onun elinden kurtulup hala sevgiyle sarılmaya çalışana köpek diyoruz.”

Ayvacık'ta sokak hayvanlarına eziyet

YARDIM EDENE ÖDÜL VAR

Elif Dağdeviren, paylaşımının sonunda, sokak köpeklerine zarar veren şüphelinin bulunmasına yardım edene ödül verileceğini duyurdu.

Dağdeviren, “Bu caniyi gören, bilen var ise @dilarakarabay veya @ayvacikcanları Instagram hesaplarına mesaj atsın. Caninin bulunmasına yardım edene ödül de var. Elbette en büyük ödül bundan sonra kurtarılacak canlar biliyorum ama yine de emeklere bir hediye de veren için iç rahatlığı.” dedi.

Ayvacık'ta sokak hayvanlarına eziyet

Ayvacık'ta sokak hayvanlarına eziyet

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