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Ayvacık'tan Yunanistan'a 25 dakikada gidiliyor

Çanakkale'den Yunanistan'a göçmen geçişleri hızlandı. İnsan kaçakçıları her bottan 3 bin euro kazandığını açıkladı.

İHA | 29.02.2020 - 16:06..
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Ayvacık'tan Yunanistan'a 25 dakikada gidiliyor

Türkiye’nin Avrupa’ya gitmek isteyen mülteciler için sınır kapılarını açmasının ardından Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde de hareketlilik yaşanıyor.

Bölgeye gelen kişiler, uygun hava şartlarında mültecileri Midilli adasına geçirmek için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

8 YILDIR BU İŞİ YAPIYOR

Edirne’den Ayvacık’a giden Mehmet S., “7-8 yıldır bu işle ilgileniyorum. Edirne’de yaşıyorum.

Ayvacık'tan Yunanistan'a 25 dakikada gidiliyor

YUNANİSTAN'A BURADAN GÖNDERİYORUZ

Yunanistan göçmenlerin girişine izin vermediği için buradan göndermeye çalışıyoruz. Göçmenler serbest olduğunu duyunca hepsi sınır kapısına gittiler. Sınır kapılarından geçiş yok. Bunu öğrenmeleri birkaç günü bulur. Sonra buraya gelirler. Birkaç gün sonra burada yoğunluk olur” dedi.

Ayvacık’tan Yunanistan’a 25 dakikada gidiliyor VİDEO

BİZE 2-3 BİN EURO KALIYOR

Motor ve bot alarak mültecileri karşıya geçirdiklerini ifade eden Mehmet S., “Biz bot ve motor alıyoruz. Bot karşıya geçtiği zaman geri gelmiyor. 7-8 bin Euro bize maliyeti oluyor. 2-3 bin Euro bize kalıyor. 45 kişilik bota 30-35 kişi bindiriyoruz. Buradan 25 dakika içinde Yunanistan’da olurlar” diye konuştu.

Ayvacık'tan Yunanistan'a 25 dakikada gidiliyor

AFGANLARIN PARASI YOK

Bir süredir Ayvacık’ta kalan 35’e yakın Afganlının paraları olmadığını dile getiren Mehmet S, “Burada bekleyen Afganların sayısı az ve paraları yok. Akşam saatlerinde deniz durulursa geçişleri bekliyoruz.

BİZ BU İŞİ GÖNÜL İŞİ OLARAK KABUL EDİYORUZ

Biz bu işi gönül işi olarak kabul ediyoruz. Son bir tane kalana kadar en güvenli şekilde bu işi yapacağız” ifadelerini kullandı.

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