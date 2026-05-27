Ayvalık Deniz Hudut Kapısı’nda bayram yoğunluğu

Kurban Bayramı tatilini değerlendirmek isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren Ayvalık Deniz Hudut Kapısı’na akın etti. Özellikle Yunan adalarına geçiş yapmak isteyen tatilcilerin yoğun talebi, sınır kapısında hareketliliği artırdı.

Hudut kapısında oluşan kalabalık nedeniyle geçiş noktalarında ve feribot iskelelerinde uzun kuyruklar oluşurken, bölgede güvenlik ve geçiş işlemleri kontrollü şekilde yürütüldü.

MİDİLLİ SEFERLERİNDE YOĞUNLUK REKORU

Bayram trafiğine ilişkin resmi verilere göre, arife gününde Ayvalık’tan Midilli Adası’na yaklaşık 1000 yolcu geçiş yaptı. Bayramın birinci gününde ise bu sayının 1500’e yükseldiği bildirildi.

Artan talep nedeniyle feribot firmaları ek sefer planlamaları yaparken, bayram süresince yoğunluğun devam etmesinin beklendiği ifade edildi. Bölgedeki ulaşım işletmecileri, artan yolcu trafiğinin turizme olumlu katkı sağladığını belirtti.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Hudut kapısında pasaport işlemleri ve feribot biniş noktalarında zaman zaman yoğunluk yaşandı. Tatilciler, işlemlerini tamamlamak için uzun süre beklemek zorunda kaldı.

Yoğunluğa rağmen geçişlerin düzenli şekilde sürdüğü, yetkililerin süreci kontrollü biçimde yönettiği öğrenildi.

TATİLCİLER ROTASINI YUNAN ADALARINA ÇEVİRDİ

Bayram tatilini Midilli Adası’nda geçirmeyi tercih eden vatandaşlar, bölgenin doğal güzellikleri ve turistik imkanlarının tercih sebepleri arasında olduğunu ifade etti.

Adapazarı’ndan gelen Beytur Gençcan, eşiyle birlikte 10 yıldır bayram tatillerinde Midilli’yi tercih ettiklerini belirterek adaya olan ilgilerini dile getirdi.

İlk kez Midilli’ye gidecek olan İlsu Akın Keskin ise adanın geniş coğrafyası ve farklı gezi seçenekleri nedeniyle bu rotayı seçtiğini söyledi.

SEFERLER BAYRAM BOYUNCA SÜRECEK

Yetkililer, Ayvalık-Midilli hattında bayram tatili boyunca seferlerin devam edeceğini belirterek, yoğunluğun belirli saatlerde artabileceğine dikkat çekti. Turizm sezonunun da etkisiyle bölgedeki hareketliliğin önümüzdeki günlerde de sürmesi bekleniyor.