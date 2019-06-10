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Ayvalık’ta 38 göçmen yakalandı

Rutin devriye nöbeti sırasında Ayvalık'ta 38 Suriye uyruklu düzensiz göçmen ile 1 organizatör gözaltına alındı.

İHA | 10.06.2019 - 16:51..
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Ayvalık İlçe Jandarma komutanlığı bünyesindeki Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığı’na bağlı ekipler rutin devriye nöbeti görevi yaparken, Şeytan Sofrası yolu üzerinde 38 Suriye uyruklu düzensiz göçmen ile 1 organizatörü kıskıvrak yakaladı.

GÖÇMENLER KARAKOLA GETİRİLDİ

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu öğrenilen göçmenlere Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığı’na getirildi.

Gaziantep üzerinden Türkiye’ye giriş yaptıkları öğrenilen göçmenlere; yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımların yapılırken, bir yandan da haklarında işlem başlatıldı. Göçmenlerle birlikte yakalanan 1 organizatör ise gözaltına alındı. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.

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