Ayvalık’ta 38 göçmen yakalandı

Ayvalık İlçe Jandarma komutanlığı bünyesindeki Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığı’na bağlı ekipler rutin devriye nöbeti görevi yaparken, Şeytan Sofrası yolu üzerinde 38 Suriye uyruklu düzensiz göçmen ile 1 organizatörü kıskıvrak yakaladı.

GÖÇMENLER KARAKOLA GETİRİLDİ

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu öğrenilen göçmenlere Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığı’na getirildi.

Gaziantep üzerinden Türkiye’ye giriş yaptıkları öğrenilen göçmenlere; yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımların yapılırken, bir yandan da haklarında işlem başlatıldı. Göçmenlerle birlikte yakalanan 1 organizatör ise gözaltına alındı. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.