Az yer kaplıyor, hızlı büyüyor: Haziran ayında evde ekebileceğiniz sebzeler

Kendi sebzenizi yetiştirmek, sanılanın aksine büyük arazilere veya kapsamlı bir bahçecilik bilgisine ihtiyaç duymuyor.

Doğru iklimlendirme ve basit bakım teknikleri ile haziran ayında toprağa veya saksılara dikeceğiniz sebzeler, kısa süre içerisinde verimli bir kış hasadı yapmanıza olanak tanıyor.

Özellikle bu üç sebze, hızlı büyüme özellikleriyle yoğun hayat temposuna sahip olanlar için ideal.

Hızlı sonuç veren 3 sebze

Turp: Kolay büyüme özelliğiyle bilinen turp; iyi, hafif ve nemli bir toprakta, ekimden sonra sadece 25 ila 40 gün içinde hasat edilebilir.

Marul: Donların çok sert olmadığı bölgelerde mükemmel bir şekilde yetişir. Hızlı büyümesi sayesinde yaprakları yavaş yavaş toplayarak uzun süre taze ürün tüketmenize imkan tanır.

Ispanak: Dikimden birkaç hafta sonra hasat edilmeye başlanabilir. Düşük bakım ihtiyacı ve zengin besin değerleri ile kış diyetleri için en sağlıklı tercihlerden biridir.

Ekmeden önce dikkat edilmesi gerekenler

Bitkileriniz için günde birkaç saat güneş ışığı alan bir yer belirleyin.

Organik madde bakımından zengin toprakları tercih edin, orta derecede sulama yapın ve su birikintilerinden mutlaka kaçının.